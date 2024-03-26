Враг на оккупированных территориях планирует провокации с целью дискредитации украинского подполья

На временно оккупированных территориях россияне проводят информационную операцию с целью дискредитации украинского подполья. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что россияне распространяют фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах Крыма. Таким образом враг планирует переложить ответственность на украинцев за массовую казнь россиян в москве.

Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей. Заметим, что сопротивление не сотрудничает с лицами, не достигшими 18 лет, - говорится в сообщении.

Центр нацсопротивления призывает украинцев на ВОТ быть осторожными и избегать места массового скопления людей, чтобы не стать жертвой очередной провокации кремля.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины захватчики начали проверять граждан Таджикистана, отправляя дополнительные группы фсб для проведения "профилактических бесед" из-за опасений возможных беспорядков после массовых расстрелов россиян в москве.