Враг атакует: угроза применения баллистического вооружения с востока

Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговорам с Шольцем

Владимир Зеленский прибыл в Германию, чтобы принять участие в конференции по восстановлению Украины, провести переговоры с канцлером Олафом Шольцем о поддержке обороны, противовоздушной обороне, совместном производстве вооружений и скоординировать позиции перед предстоящими саммитами.