Враг 128 раз обстрелял Херсонщину за сутки: четверо раненых

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  175832 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  165491 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  164601 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  154034 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  64364 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153011 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142163 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  135844 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Враг 128 раз обстрелял Херсонщину за сутки: четверо раненых

Российские войска 128 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, в результате чего четверо людей получили ранения и было разрушено административное здание.

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Враг 128 раз обстрелял Херсонщину за сутки: четверо раненых

За сутки украинские войска отбили 78 российских атак на разных направлениях - Генштаб

Украинские войска успешно отбили 78 российских атак в разных регионах, продолжая контрнаступательные операции и нанося потери российским войскам.

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За сутки украинские войска отбили 78 российских атак на разных направлениях - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 16 авиаударов по российской армии за сутки - Генштаб

За минувшие сутки в 87 боевых столкновениях украинские войска нанесли 16 авиаударов по российским объектам, поразив, в частности, скопления личного состава, средства противовоздушной обороны и центр управления.

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Авиация Сил обороны нанесла 16 авиаударов по российской армии за сутки - Генштаб

За ночь украинские Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник и 2 ракеты, запущенные Россией

Украинская противовоздушная оборона ночью успешно сбила 21 беспилотник и 2 из 3 российских ракет Х-59, которые нацеливались на Хмельницкую область.

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За ночь украинские Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник и 2 ракеты, запущенные Россией

В России заявили об атаке дрона на Москву

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, противовоздушная оборона РФ перехватила беспилотник, который нацелился на город, без повреждений и жертв.

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В России заявили об атаке дрона на Москву

Руководители ЦРУ и Моссада обсудили с премьер-министром Катара продолжение перемирия в Газе

Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился в Дохе с руководителем Моссада и премьер-министром Катара, чтобы обсудить продление перемирия в Газе и обмен пленными после того, как Катар объявил о продлении режима прекращения огня.

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Руководители ЦРУ и Моссада обсудили с премьер-министром Катара продолжение перемирия в Газе

В Украине стартует национальный проект по обучению лидеров цифровой трансформации

Украина инициировала проект CDTO Campus для подготовки специалистов по цифровой трансформации для внедрения цифровых реформ и поддержки государственных служащих в цифровой сфере. Цель проекта - воспитать лидеров с навыками цифровизации, которые будут способствовать изменениям в государственных учреждениях и регионах.

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В Украине стартует национальный проект по обучению лидеров цифровой трансформации

Всемирный день женщин-правозащитниц, Международный день ягуара. Что еще можно отметить 29 ноября

Сегодня отмечается Всемирный день женщин-правозащитниц, подчеркивающий глобальную солидарность против гендерных угроз, с которыми они сталкиваются. Одновременно отмечаются Международный день ягуара и День муравьеда, которые привлекают внимание к усилиям по сохранению этих животных, находящихся под угрозой исчезновения.

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Всемирный день женщин-правозащитниц, Международный день ягуара. Что еще можно отметить 29 ноября

"Теперь Маску осталось приехать в Украину": Подоляк о визите Маска в Израиль

Михаил Подоляк пригласил Илона Маска в Украину после его визита в Израиль, предполагая, что личное знакомство с ужасами войны может склонить Маска к осознанию необходимости устранения путинского режима.

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"Теперь Маску осталось приехать в Украину": Подоляк о визите Маска в Израиль

Южная Корея рассматривает возможность восстановления постов охраны в демилитаризованной зоне из-за военных действий Северной Кореи

Южная Корея рассматривает возможность восстановления разоруженного караульного поста в ответ на военные действия Северной Кореи в демилитаризованной зоне. Часовой пост в Кэсоне является сохранившимся культурным объектом среди других, ранее разрушенных.

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