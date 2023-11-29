Враг 128 раз обстрелял Херсонщину за сутки: четверо раненых
Российские войска 128 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, в результате чего четверо людей получили ранения и было разрушено административное здание.
За сутки украинские войска отбили 78 российских атак на разных направлениях - Генштаб
Украинские войска успешно отбили 78 российских атак в разных регионах, продолжая контрнаступательные операции и нанося потери российским войскам.
Авиация Сил обороны нанесла 16 авиаударов по российской армии за сутки - Генштаб
За минувшие сутки в 87 боевых столкновениях украинские войска нанесли 16 авиаударов по российским объектам, поразив, в частности, скопления личного состава, средства противовоздушной обороны и центр управления.
За ночь украинские Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник и 2 ракеты, запущенные Россией
Украинская противовоздушная оборона ночью успешно сбила 21 беспилотник и 2 из 3 российских ракет Х-59, которые нацеливались на Хмельницкую область.
В России заявили об атаке дрона на Москву
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, противовоздушная оборона РФ перехватила беспилотник, который нацелился на город, без повреждений и жертв.
Руководители ЦРУ и Моссада обсудили с премьер-министром Катара продолжение перемирия в Газе
Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился в Дохе с руководителем Моссада и премьер-министром Катара, чтобы обсудить продление перемирия в Газе и обмен пленными после того, как Катар объявил о продлении режима прекращения огня.
В Украине стартует национальный проект по обучению лидеров цифровой трансформации
Украина инициировала проект CDTO Campus для подготовки специалистов по цифровой трансформации для внедрения цифровых реформ и поддержки государственных служащих в цифровой сфере. Цель проекта - воспитать лидеров с навыками цифровизации, которые будут способствовать изменениям в государственных учреждениях и регионах.
Всемирный день женщин-правозащитниц, Международный день ягуара. Что еще можно отметить 29 ноября
Сегодня отмечается Всемирный день женщин-правозащитниц, подчеркивающий глобальную солидарность против гендерных угроз, с которыми они сталкиваются. Одновременно отмечаются Международный день ягуара и День муравьеда, которые привлекают внимание к усилиям по сохранению этих животных, находящихся под угрозой исчезновения.
"Теперь Маску осталось приехать в Украину": Подоляк о визите Маска в Израиль
Михаил Подоляк пригласил Илона Маска в Украину после его визита в Израиль, предполагая, что личное знакомство с ужасами войны может склонить Маска к осознанию необходимости устранения путинского режима.
Южная Корея рассматривает возможность восстановления постов охраны в демилитаризованной зоне из-за военных действий Северной Кореи
Южная Корея рассматривает возможность восстановления разоруженного караульного поста в ответ на военные действия Северной Кореи в демилитаризованной зоне. Часовой пост в Кэсоне является сохранившимся культурным объектом среди других, ранее разрушенных.