ВР приняла законопроект по защите прав вкладчиков банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада приняла закон, направленный на защиту интересов вкладчиков банка "Михайловский". За соответствующий президентский законопроект проголосовали 285 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Принятым законопроектом предлагается обязать банки письменно информировать о том, что на взнос не распространяется гарантия Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Также предполагается поручить Фонду гарантирования вкладов физических лиц тщательно изучить документы по каждому физическому лицу, которое приравнено к вкладчику и средства которой приравнены к вкладу, и не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу закона, о проекте которого говорится, начать выплату возмещения средств физическим лицам , которые получили право на такое возмещение.
Также законопроектом Фонд гарантирования вкладов физических лиц наделяется правом заявлять требования к небанковским финансовым учреждениям, которыми от физических лиц были привлечены как займы или вклады средства, которые приравниваются к вкладам. Средства, взимаемые с таких небанковских финансовых учреждений, включаться в ликвидационную массу соответствующего банка.
При этом действие законопроекта распространяется только на вклад, который был открыт до вступления в силу этого закона. Согласно закону вкладчикам банка "Михайловский" должно быть выплачено 1,2 миллиарда гривен.
На заседании присутствовали вкладчики банка "Михайловский", которые преимущественно поддержали законопроект одновременно отметив, что часть вкладов могут не попасть под гарантии.