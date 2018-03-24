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ВВС США нанесли авиаудар на юге Ливии

ВВС США нанесли авиаудар на юге Ливии

Киев  •  УНН

 • 21553 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. ВВС США нанесли авиаудар вблизи города Убари в южной части Ливии, заявили в Африканском командовании американских вооруженных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Как сообщили американские военные, в результате удара убиты “два террориста”. Бомбардировка была скоординирована с правительством национального единства, который базируется в Триполи.

“Мы заявляем, что в результате авиаудара никто из гражданских лиц не был убит”, — сообщили в Африканском командовании США.

В начале марта The New York Times сообщала, что с момента вступления президента США Дональда Трампа ВВС США восемь раз нанесли авиаудары в разных частях Ливии в рамках борьбы с группировкой “Исламское государство” (ИГ) и Аль-Каидой.

Как сообщал УНН, по мнению экспертов террористическая группировка “Аль-Каида” активизировалась по всему миру.

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