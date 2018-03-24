ВПС США нанесли авіаудар на півдні Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. ВПС США нанесли авіаудар поблизу міста Убарі в південній частині Лівії, заявили в Африканському командуванні американських збройних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомили американські військові, в результаті удару убито “два терориста”. Бомбардування було скоординоване з Урядом національної єдності, який базується в Тріполі.
“Ми заявляємо, що в результаті авіаудару ніхто з цивільних осіб не був убитий”, — повідомили в Африканському командуванні США.
На початку березня The New York Times повідомляла, що з часу вступу президента США Дональда Трампа ВПС США вісім разів нанесли авіаудари в різних частинах Лівії в рамках боротьби з угрупуванням “Ісламська держава” (ІГ) та Аль-Каїдою.
Як повідомляв УНН, на думку експертів терористичне угрупування “Аль-Каїда” активізувалося по всьому світу.