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В течение 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины

Киев • УНН

 • 11064 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Прошлые сутки в районе проведения АТО снова прошли неспокойно. Впрочем, несмотря на то, что российско-террористические бандформирования продолжают активно нарушать режим прекращения огня, ситуация находится под полным контролем украинских защитников. Так, в течение 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, иногда используя и тяжелое артиллерийское вооружение, передает УНН со ссылкой на штаб АТО.

В течение 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины

Приморский направление. 34 факта применения незаконными вооруженными формированиями оружия против украинских воинов зафиксированы именно на этом участке фронта. В частности, после 18.00 вчерашнего дня боевики совершили несколько обстрелов средней интенсивности из минометов калибра 120 мм по нашим укреплениям в районе Широкино и Чермалык. Также нарушения противником договоренностей о неприменении оружия состоялись вблизи Павлополя, Лебединского, Водяного и Гнутово, где бандиты неоднократно применяли различные образцы стрелкового оружия и гранатометов. Из такого же вооружение противник вел огонь из окрестностей временно оккупированного Донецка по оборонных укреплениях сил АТО на подступах к Марьинки и Красногоровки

Донецкое направление. На этой части линии соприкосновения за прошедшие сутки произошло 19 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Вечером противник чаще всего бил по нашим позициям, которые расположены в южном и восточном пригороде Авдеевки. Использовали бандиты минометы, зачастую калибра 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также под вражеским огнем из 82-мм минометов оказались наши опорные пункты вблизи Верхнеторецком. У Троицкого боевики открывали огонь из 120-мм минометов. Кроме того, вчера вечером пророссийские бандформирования вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия у Песков.

Луганский направление. Здесь прошедшие сутки зафиксировано 8 случаев применения представителями российско-террористических группировок оружия. Почти половина из них уже вечером. Все в районе Крымского, где враг бил по нашим оборонных укреплениях из минометов различных калибров, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий прошедшие сутки 2 украинских воинов получили ранения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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