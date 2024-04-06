Возросло количество пострадавших из-за вражеского обстрела Херсона: в больницу обратилась пожилая женщина

В Херсоне в больницу обратилась 64-летняя женщина, которая получила ранения в результате вражеского обстрела 5 апреля, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В больницу обратилась еще одна пострадавшая от вчерашнего обстрела оккупантами Днепровского района Херсона. У 64-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем она будет проходить лечение амбулаторно.

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Ранее УНН псообщал, что 5 апреля менее чем за час в результате ударов армии рф по областному центру ранения получили три человека, в том числе и 81-летняя женщина.