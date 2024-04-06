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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возросло количество пострадавших из-за вражеского обстрела Херсона: в больницу обратилась пожилая женщина

Возросло количество пострадавших из-за вражеского обстрела Херсона: в больницу обратилась пожилая женщина

Киев  •  УНН

6 апреля 2024, 07:37  •  1745 просмотра

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64-летняя женщина обратилась к врачам с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга после российского обстрела Херсона.

В Херсоне в больницу обратилась 64-летняя женщина, которая получила ранения в результате вражеского обстрела  5 апреля, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

В больницу обратилась еще одна пострадавшая от вчерашнего обстрела оккупантами Днепровского района Херсона.  У 64-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга

- говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем она будет проходить лечение амбулаторно.

Дополнение 

Ранее УНН псообщал, что 5 апреля менее чем за час в результате ударов армии рф по областному центру ранения получили три человека, в том числе и 81-летняя женщина.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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