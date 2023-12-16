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Воздушные Силы уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 06:10  •  14839 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины перехватили и уничтожили 30 ударных беспилотников типа "Шахид", которые использовались российской армией в 11 областях во время ночного налета.

Воздушные Силы во время ночной атаки уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях Украины. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил. Передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 16 ноября российская армия атаковала ударными беспилотниками типа Shahed с трех направлений - Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск.

Всего был применен 31 ударный "шахед", которые оккупанты направили в разные регионы Украины.

К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 30 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Ночная атака: ПВО уничтожила 30 из 31 "шахедов" - Генштаб16.12.23, 07:35 - [views_0]

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Повітряні Сили знищили 30 ударних дронів в 11 областях
Air Force destroys 30 attack drones in 11 regions
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Воздушные Силы уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях

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