Воздушные Силы уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях

Воздушные Силы во время ночной атаки уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях Украины. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил. Передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 16 ноября российская армия атаковала ударными беспилотниками типа Shahed с трех направлений - Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск.

Всего был применен 31 ударный "шахед", которые оккупанты направили в разные регионы Украины.

К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 30 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Ночная атака: ПВО уничтожила 30 из 31 "шахедов" - Генштаб16.12.23, 07:35 - [views_0]