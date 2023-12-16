Воздушные Силы уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины перехватили и уничтожили 30 ударных беспилотников типа "Шахид", которые использовались российской армией в 11 областях во время ночного налета.
Воздушные Силы во время ночной атаки уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях Украины. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил. Передает УНН.
Детали
Отмечается, что в ночь на 16 ноября российская армия атаковала ударными беспилотниками типа Shahed с трех направлений - Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск.
Всего был применен 31 ударный "шахед", которые оккупанты направили в разные регионы Украины.
К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате боевой работы уничтожено 30 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.
Ночная атака: ПВО уничтожила 30 из 31 "шахедов" - Генштаб16.12.23, 07:35 - [views_0]
Воздушные Силы уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях
Воздушные силы Вооруженных сил Украины перехватили и уничтожили 30 ударных беспилотников типа "Шахид", которые использовались российской армией в 11 областях во время ночного налета.
Еще плюс 930 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Потери России в Украине с февраля 2022 года достигли примерно 344 820 человек личного состава и 5720 танков, с дополнительными потерями в другой военной технике.
На Днепропетровщине обломки шахеда упали на частное предприятие
В Днепропетровской области обломки сбитого самолета вызвали пожар на частном предприятии, который удалось быстро потушить, никто не пострадал.
Ночная атака: ПВО уничтожила 30 из 31 "шахедов" - Генштаб
Украинская противовоздушная оборона сбила 30 из 31 российского беспилотника "Шахид", запущенного ночью, как заявил Генеральный штаб.
На фронте произошло 96 боевых столкновений - Генштаб
Украинские ракетные войска нанесли удары по 4 воинским частям и 2 складам боеприпасов в ходе 96 боевых столкновений.
Силы ПВО сбили 14 вражеских "шахедов" на севере страны
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что на севере Украины было сбито 14 беспилотников "Шахид", которые атаковали военные и гражданские объекты вблизи Киева и Чернигова.
США и Южная Корея разработают совместные принципы ядерной защиты против угрозы от КНДР
США и Южная Корея планируют к середине 2024 года разработать совместные руководящие принципы ядерной обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи, которые будут включать методы безопасного обмена информацией и консультаций в кризисных ситуациях.
Пропавшего британского мальчика нашли во Франции через шесть лет после исчезновения
Британский мальчик Алекс Битти, который пропадал без вести в течение шести лет, был найден во Франции в 17 лет; он жил в духовном сообществе, но покинул его, скучая по своей семье.
В США осудили бывшего агента ФБР, который помогал россиянам с обходом санкций
Суд Нью-Йорка приговорил Чарльза Макгонигал к тюремному заключению за причинение вреда национальной безопасности путем сговора с российским олигархом.
16 декабря: День дурацких игрушек, День "все в шоколаде"
День нелепых игрушек - это напоминание взрослым, что практического у каждого из них в детстве были игрушки, которые сейчас вызывают удивление и улыбку. Но именно эти игрушки являются лучшими воспоминаниями детства.