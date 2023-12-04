Восемьдесят оккупантов сдались в плен на Таврическом направлении за последние три недели - Тарнавский

Российская пехота наступает на Таврическом направлении. За последние три недели захватчики потеряли около 80 своих военных на указанном направлении. О ситуации на этом участке фронта рассказал командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Продолжаются активные пехотные атаки оккупантов - состоялось 37 боевых столкновений. За сутки враг потерял 429 человек живой силы и 21 единицу военной техники. техники. Еще несколько оккупантов сдались в плен. Следует отметить, что за 3 недели, на таврическом направлении такой выбор сделали около 80 военнослужащих врага. - написал Тарнавский.

Детали

По данным командующего ОСУВ "Таврия", активность вражеской авиации сейчас невысокая. За сутки россияне совершили 7 авиаударов. Однако, количество артобстрелов захватчики ощутимо увеличили, до 955 за сутки.

На Авдеевском оккупанты пытаются окружить Авдеевку. Там наши воины успешно отбили 21 атаку противника. В частности, бои состоялись восточнее Новокалиново и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского.

Вблизи Марьинки и Новомихайловки украинские защитники отбили 8 вражеских атак.

Один раз противник пытался идти вперед у Старомайорского. Потерпел понес потери.

На Запорожье, южнее Роботино, наши бойцы отбили три атаки врага.

Еще три атаки противника отбили в районе Новопокровки.

В то же время, на Мелитопольском направлении, по данным Тарнавского, Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, и истощают врага вдоль всей линии фронта.

Командующий ОСУВ "Таврия" также сообщил, что бойцы ОСУВ "Таврия" уничтожили две единицы спецтехники врага - в том числе 1 комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

Кроме того, Тарнавский отметил, что при содействии наших военных взлетели в воздух 2 склада боеприпасов врага.