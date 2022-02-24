Вражеские обстрелы в Киевской области: травмированы трое сотрудников ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в городе Нежин Черниговской области травмированы 3 сотрудника ГСЧС. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага
"По состоянию на 06:30 произошло возгорание на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Междугорья повреждено 39 ГПСЧ (проводится отвод личного состава) в Киевской области", - сообщила Водолага.
По ее словам, кроме того, в результате обстрела командно-диспетчерского пункта в городе Нежин Черниговской области травмированы 3 сотрудника ГСЧС.