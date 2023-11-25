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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воровали из библиотек редкие издания Пушкина: в Париже задержали трех выходцев из Грузии

Киев  •  УНН

25 ноябрь 2023, 02:10  •  22228 просмотра

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Трое грузин были арестованы в Париже за кражу редких изданий Пушкина и подозреваются в причастности к группе, стоящей за многочисленными кражами произведений искусства по всей Европе.

Трое уроженцев Грузии задержаны в Париже по обвинению в краже из библиотек редких изданий Александра Пушкина, передает УНН со ссылкой на Journal du Dimanche.

Известно, что задержаны один мужчина и две женщин, возраст 24, 26 и 44 лет. Они доставлены в Центральное бюро по борьбе с нелегальной торговлей произведениями искусства (OCBC) в пригороде Парижа Нантере.

Следствие предполагает, что задержанные - участники международной преступной группы, специализирующейся на кражах произведений искусства и библиографических редкостей.

Первая кража во Франции, по данным следствия, была совершена группой в июле, в библиотеке Лиона оригинал был подменен копией. В октябре два человека проникли в Национальный институт языков и цивилизаций, забрали несколько книг и рукописей, и скрылись на машине, в которой их их ждал сообщник.

Также известно о краже рукописей Пушкина, а также а также раритетных изданий Гоголя и Лермонтова, в Литве, из библиотеки Вильнюсского университета. В начале ноября подозреваемый, 38-летний мужчину, задержали в Бельгии. Предположительно, он был связан с сообщниками в Франции.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Крали з бібліотек рідкісні видання Пушкіна: у Парижі затримали трьох вихідців з Грузії
Stealing rare editions of Pushkin from libraries: three natives of Georgia detained in Paris
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