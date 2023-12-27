Вопрос прохождения следующего года: Зеленский провел встречу с главой НБУ и министром финансов

Президент Владимир Зеленский провел сегодня встречу с главой Национального банка Украины и министром финансов. Также было совещание с министром обороны и министром внутренних дел. Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

"Провел сегодня и ряд встреч с министрами. Председатель Национального банка Украины и министр финансов - вопрос прохождения следующего года. Совещание с министром обороны", - сказал Зеленский.

Также Зеленский провел совещание с министром внутренних дел.

"Доклад о российском ударе по Херсону вчера: к сожалению, один работник полиции погиб - лейтенант Игорь Мисюня, Кировоградское ГУНП. Мои соболезнования родным и близким... Четыре человека пострадали, из них двое - ребята-полицейские, всем оказана необходимая помощь. Все службы работают над восстановлением энергообеспечения Херсона. Вчера 70% города осталось без электричества. Критическая инфраструктура заведена на генераторы. Постепенно восстанавливают нормальную работу. Поставки газа Херсону восстановлены", - рассказал Зеленский.

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По его словам, министр внутренних дел доложил также о работе всей системы МВД.

"Реагирование на чрезвычайные ситуации, разминирование территории, обеспечение оружием и техникой наших подразделений Нацгвардии и Нацполиции, воюющих на передовой", - отметил Зеленский.

Дополнение

В МВФ ожидают, что Украина получит международную финансовую помощь до конца марта.