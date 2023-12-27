Вопрос прохождения следующего года: Зеленский провел встречу с главой НБУ и министром финансов
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил планы на следующий год с украинскими министрами финансов, а также обсудил усилия по восстановлению и жертвы недавнего российского удара по Херсону.
Президент Владимир Зеленский провел сегодня встречу с главой Национального банка Украины и министром финансов. Также было совещание с министром обороны и министром внутренних дел. Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.
"Провел сегодня и ряд встреч с министрами. Председатель Национального банка Украины и министр финансов - вопрос прохождения следующего года. Совещание с министром обороны", - сказал Зеленский.
Также Зеленский провел совещание с министром внутренних дел.
"Доклад о российском ударе по Херсону вчера: к сожалению, один работник полиции погиб - лейтенант Игорь Мисюня, Кировоградское ГУНП. Мои соболезнования родным и близким... Четыре человека пострадали, из них двое - ребята-полицейские, всем оказана необходимая помощь. Все службы работают над восстановлением энергообеспечения Херсона. Вчера 70% города осталось без электричества. Критическая инфраструктура заведена на генераторы. Постепенно восстанавливают нормальную работу. Поставки газа Херсону восстановлены", - рассказал Зеленский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Херсоне восстановили электроснабжение для почти 90 тысяч абонентов
По его словам, министр внутренних дел доложил также о работе всей системы МВД.
"Реагирование на чрезвычайные ситуации, разминирование территории, обеспечение оружием и техникой наших подразделений Нацгвардии и Нацполиции, воюющих на передовой", - отметил Зеленский.
Дополнение
В МВФ ожидают, что Украина получит международную финансовую помощь до конца марта.
Вопрос прохождения следующего года: Зеленский провел встречу с главой НБУ и министром финансов
Президент Зеленский обсудил планы на следующий год с украинскими министрами финансов, а также обсудил усилия по восстановлению и жертвы недавнего российского удара по Херсону.
Симуляторы дронов, учебные тиры: правительство выделило 1,74 млрд грн на уроки "Защиты Украины"
Правительство Украины выделило 1,74 млрд грн на улучшение уроков "Защиты Украины", включая средства на современное учебное оборудование и повышение квалификации учителей.
Украина имеет четкие цели по артиллерии, дронам, ракетам и бронированной технике на следующий год - Зеленский
Украина усиливает свою оборонную промышленность с четкими целями до 2024 года по артиллерии, беспилотникам и т. д., привлекая как государственный, так и частный секторы, заявил президент Зеленский.
На Днепропетровщине мужчина в балаклаве расстрелял авто: водитель погиб, введена специальная полицейская операция
Нападавший в балаклаве смертельно ранил водителя на трассе Н-31 в Днепропетровской области. Полиция разыскивает подозреваемого.
В Херсоне восстановили электроснабжение для почти 90 тысяч абонентов
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Херсоне, где россияне оставили без света почти сто тысяч домов.
Работаем над новыми оборонными пакетами: Зеленский анонсировал важные международные мероприятия на январь и февраль
Зеленский сообщает об успехах украинской противовоздушной обороны против "шахедов", а также о планах относительно международных мероприятий и новых оборонных пакетов для дальнейшего укрепления Украины.
Украина разрабатывает гибридные системы ПВО, которые "уже работают на поле боя" - Камышин
Украина в сотрудничестве с США разработала гибридные системы противовоздушной обороны, некоторые из которых уже действуют на фронте.
В МВФ ожидают, что Украина получит международную финансовую помощь до конца марта
МВФ отмечает важность своевременной международной финансовой помощи для Украины, отмечая риски инфляции и сокращения расходов без нее.
Украина продлила антарктическую программу до 2025 года
Украина продлила свою программу антарктических исследований до 2025 года, включая модернизацию станции "Академик Вернадский".
россияне атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены дома и газопровод
российские войска атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотников, повредив здания и газопровод, но о жертвах не сообщалось.