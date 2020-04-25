ВОЗ, ЕС и другие страны объединили усилия в борьбе с коронавирусом

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Европейский Союз и ряд стран хотят объединить свои ресурсы в борьбе против коронавируса. Об этом заявил в пятницу, 24 апреля, генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает УНН со ссылкой на Reuters и DW.