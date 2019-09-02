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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 29831 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116943 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127691 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118974 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123962 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127460 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152354 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Владимир Зеленский написал лайфхак для первоклассников

Владимир Зеленский написал лайфхак для первоклассников

Киев  •  УНН

 • 24201 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленским дал первоклассникам 7 советов по поводу их обучения в школе. Об этом Президент написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Свой пост Зеленский написал для тысяч школьников, которые этой осенью впервые пошли в школу. Всего советов семь, и они касаются всех аспектов жизни школьника.

"Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - написал Владимир Зеленский.

Советы от президента такие:
• Никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю"
• Не списывайте. Будьте самостоятельными.
• Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями.
• Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле
• Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.
• Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем вы, возможно, даже создадите семью.
• Помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-ка!

Напомним, супруги Зеленских отвели сына Кирилла в первый класс.

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