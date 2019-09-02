Владимир Зеленский написал лайфхак для первоклассников

Свой пост Зеленский написал для тысяч школьников, которые этой осенью впервые пошли в школу. Всего советов семь, и они касаются всех аспектов жизни школьника.

"Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - написал Владимир Зеленский.

Советы от президента такие:

• Никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю"

• Не списывайте. Будьте самостоятельными.

• Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями.

• Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле

• Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.

• Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем вы, возможно, даже создадите семью.

• Помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-ка!

Напомним, супруги Зеленских отвели сына Кирилла в первый класс.