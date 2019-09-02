Владимир Зеленский написал лайфхак для первоклассников
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленским дал первоклассникам 7 советов по поводу их обучения в школе. Об этом Президент написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Свой пост Зеленский написал для тысяч школьников, которые этой осенью впервые пошли в школу. Всего советов семь, и они касаются всех аспектов жизни школьника.
"Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - написал Владимир Зеленский.
Советы от президента такие:
• Никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю"
• Не списывайте. Будьте самостоятельными.
• Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями.
• Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле
• Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.
• Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем вы, возможно, даже создадите семью.
• Помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-ка!
Напомним, супруги Зеленских отвели сына Кирилла в первый класс.