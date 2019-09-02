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Володимир Зеленський написав лайфхаки для першокласників

Володимир Зеленський написав лайфхаки для першокласників

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленським дав першокласникам 7 порад щодо їх навчання у школі. Про це Президент написав на свій сторінці у Facebook, передає УНН.

Свій пост Зеленський написав для тисяч школярів, які цієї осені вперше пішли до школи. Всього порад сім, і вони стосуються усіх аспектів життя школяра.

“На вас чекають найцікавіші роки життя. Тож дозвольте дати вам декілька порад. Не менторських, а суто людських”, - написав Володимир Зеленський.

Поради від президента такі:
• Ніколи не думайте: "Це мені в житті взагалі не знадобиться". "Повірте, я знаю, про що кажу"
• Не списуйте. Будьте самостійними.
• Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили "домашку". Будьте особистостями.
• Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі
• Поважайте своїх учителів. Вони будуть для вас другими батьками.
• Допомагайте однокласникам. Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю.
• Пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка "Порядність і людяність". Але я вірю, що в кожного з вас із цього "предмета" буде тверда 12-ка!

Нагадаємо, подружжя Зеленських відвело сина Кирила до першого класу.

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