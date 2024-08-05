Киев • УНН
В течение суток 5 августа российские войска совершили более 10 атак на Никопольщину. В результате обстрелов пострадал 76-летний мужчина, поврежден частный дом и хозяйственная постройка.
В течение суток, 5 августа, войска рф атаковали Никопольщину более чем десяток атак. В результате российских обстрелов пострадал по меньшей мере один человек. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
На Никопольщину с утра было более десятка атак. Как и ежедневно, враг направлял на район дроны-камикадзе и артиллерию. в Никополе пострадал 76-летний мужчина будет лечиться амбулаторно
По его словам, в районе изуродованы частный дом и хозяйственная постройка.
Также, он добавил, что войска рф били и по двум общинам – Марганецкой и Покровской. Информации о пострадавших оттуда не поступало.
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