Войска рф 97 раз обстреляли Сумскую область: погиб 1 человек еще 2 - ранены

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  108919 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  101044 просмотра
рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

  •  60620 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

  •  63305 просмотра
Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

  •  66578 просмотра
публикации
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  108919 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  165811 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  284089 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  267984 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  315960 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  29227 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  101043 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  100985 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

19 августа 2024, 14:52  •  98263 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  114408 просмотра
Актуальное
Войска рф 97 раз обстреляли Сумскую область: погиб 1 человек еще 2 - ранены

Войска рф 97 раз обстреляли Сумскую область: погиб 1 человек еще 2 - ранены

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 19:57  •  5159 просмотра

Read in English

российские войска совершили 97 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 291 взрыв. В результате атак погиб 1 человек, 2 ранены, повреждена гражданская инфраструктура.

В течение дня россияне совершили 97 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 291 взрыв. Погиб 1 человек, еще 2 получили ранения. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

  • Юнаковская община: осуществлены авиаудары КАБ (6 взрывов). В результате чего 1 гражданское лицо погибло, и 1 гражданское лицо ранено.
  • Новослободская громада: были авиаудары КАБ (6 взрывов).
  • Белопольская громада: враг бил из артиллерии (20 взрывов), минометов (10 взрывов). Также были авиаудары КАБ (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (41 взрыв), минометов (30 взрывов), РСЗО (5 взрывов), FPV-дронами (10 взрывов). В результате обстрелов FPV-дронами ранен 1 гражданский человек. Также нанесены авиаудары КАБ (7 взрывов) и сброс взрывных устройств с БпЛА (ВОГ) (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: произошли сброс взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв), обстрелы FPV-дронами (11 взрывов), артобстрелы (13 взрывов), обстрелы из минометов (20 взрывов).
  • Середино-Будская громада: 31 мину сбросил враг на территорию громады. Кроме того, зафиксированы обстрелы FPV-дронами (8 взрывов).
  • Сумская громада: осуществлен 1 обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва), минометов (12 взрывов) и FPV-дронов (7 взрывов).
  • Путивльская громада: нанесены обстрелы FPV-дронами (4 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Шалыгинская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва).
  • Глуховская громада: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (11 взрывов).
  • Эсманьская община: произошел сброс взрывных устройств с БпЛА (12 взрывов).

Напомним

С 20-км зоны Сумщины эвакуировано 4300 человек, эта цифра растет. Планируется усиление контроля на блокпостах и расширение перечня населенных пунктов с обязательной эвакуацией из-за увеличения обстрелов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
  •  47896 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  53228 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  70114 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  99859 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  100922 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
19 августа 2024, 17:19  •  113119 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
19 августа 2024, 14:00  •  112661 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113617 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104397 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  89658 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Популярные

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

  •  66578 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

  •  63305 просмотра
рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

  •  60620 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  101044 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  108919 просмотра

Публикации

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  108919 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  165811 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  284089 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  267984 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  315960 просмотра

Война

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  4389 просмотра
Войска рф 97 раз обстреляли Сумскую область: погиб 1 человек еще 2 - ранены

Войска рф 97 раз обстреляли Сумскую область: погиб 1 человек еще 2 - ранены

  •  5888 просмотра
На горящей нефтебазе в ростовской области взорвался еще один резервуар - СМИ

На горящей нефтебазе в ростовской области взорвался еще один резервуар - СМИ

  •  10356 просмотра
Отмечается снижение активности штурмов: Саранцев о ситуации на Харьковском направлении

Отмечается снижение активности штурмов: Саранцев о ситуации на Харьковском направлении

  •  16102 просмотра
В Херсоне снова слышны взрывы - СМИ

В Херсоне снова слышны взрывы - СМИ

  •  17370 просмотра

политика

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

  •  13336 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  23303 просмотра
Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

  •  22954 просмотра
Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

  •  22555 просмотра
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  26802 просмотра

Война

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  4389 просмотра
Войска рф 97 раз обстреляли Сумскую область: погиб 1 человек еще 2 - ранены

Войска рф 97 раз обстреляли Сумскую область: погиб 1 человек еще 2 - ранены

  •  5888 просмотра
На горящей нефтебазе в ростовской области взорвался еще один резервуар - СМИ

На горящей нефтебазе в ростовской области взорвался еще один резервуар - СМИ

  •  10356 просмотра
Отмечается снижение активности штурмов: Саранцев о ситуации на Харьковском направлении

Отмечается снижение активности штурмов: Саранцев о ситуации на Харьковском направлении

  •  16102 просмотра
В Херсоне снова слышны взрывы - СМИ

В Херсоне снова слышны взрывы - СМИ

  •  17370 просмотра

политика

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

  •  13336 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  23303 просмотра
Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

  •  22954 просмотра
Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

  •  22555 просмотра
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  26802 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  27167 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  109403 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  107793 просмотра

Экономика

Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

  •  1880 просмотра
Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

  •  12938 просмотра
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  26802 просмотра
В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами

В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами

  •  23093 просмотра
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
Эксклюзив

  •  47896 просмотра

Киев

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  4389 просмотра
В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше

В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше

  •  12771 просмотра
КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

  •  15907 просмотра
В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  24834 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  114768 просмотра