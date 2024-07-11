Ситуация в акватории Черного моря остается довольно стабильной. Тактика врага остается неизменной - это присутствие за счет подводной лодки в акватории Черного моря. Единицы, которые там находятся, это обычно подводные лодки, которые выполняют внешние рейды, или не имеют такого большого значения. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Ситуация остается довольно стабильной. Тактика врага остается неизменной - это присутствие за счет подводной лодки в акватории Черного моря. Единицы, которые мы видим в статистике, что они находятся в акватории Черного моря, если речь идет о подводных кораблях, это обычно единицы, которые вышли на внешний рейд, или это какие-то единицы, которые не имеют такого большого значения, или те, которые делают между базовый переход. То есть, постоянного присутствия в качестве патрульных, сторожевых кораблей не наблюдается", - сказал Плетенчук.

Напомним

Ранее Дмитрий Плетенчук заявлял, что черноморский флот россии оказался не готовым к длительной войне из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и материально-технического обеспечения.