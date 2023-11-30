Военный "зонтик" НАТО мог бы защитить неоккупированную часть Украины, это часть выигрышной стратегии – Бжезинский
Киев • УНН
Военный зонт НАТО может распространиться на на оккупированную Украину в рамках выигрышной стратегии, по словам Яна Бжезинского, который выступает за скорую военную помощь для предотвращения распространения конфликта на Польшу. Бывший генеральный секретарь НАТО предполагает, что Украина могла бы вступить в НАТО до окончания войны без оккупированных территорий.
Cтандарты пятой статьи НАТО, которая требует от членов альянса встать на защиту своего союзника-это единственное, что президент РФ Путин "уважает и понимает", поэтому путь к членству в НАТО является частью выигрышной стратегии для Украины и для всего альянса, считает бывший заместитель помощник министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский. Его коллеги, во время дискуссии в Атлантическом совете, призвали ускорить военную помощь Украине, а также отметили, что без этой помощи придется столкнуться с российскими захватчиками в Польше. Об этом передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
По мнению Бжезинского, "зонтик НАТО" мог бы распространиться на неоккупированную часть Украины, даже до момента полного освобождения части, которая сейчас захвачена российской армией, поскольку единственное, что президент россии путин "уважает и понимает" - это стандарты пятой статьи НАТО, которая требует от членов альянса стать на защита своего союзника. Ранее такое заявление сделал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, по оценкам которого, Украина может присоединиться к НАТО до окончания войны с Россией и без временно оккупированных территорий.
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В то же время, старшая научная сотрудница Гудзонского института Ребекка Хенрикс, призвала еще к вероятного вступления Украины в НАТО обеспечить ей возможность вести войну так, как будто она уже членом НАТО.
Позволим Украине вести эту войну так, как это делали бы мы. ( ... ) Другими словами, Украина должна получить преимущество в воздухе, получить беспилотники большего радиуса действия, ускорить получение F-16
О том, что оружие является ключевым вопросом, подчеркнул во время дискуссии также бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.
По его словам, если Запад не поможет Украине одержать победу над российскими захватчиками в Украине, то столкнуться с россиянами придется в Польше, а это означает потерю американских жизней. Тому, подчеркивает аналитик, помочь Украине одержать победу над Путиным-это жизненно важный интерес Соединенных Штатов. Хербст также напомнил, что в предыдущих войнах в Более 800 000 американских жизней были потеряны в Европе.
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Военный "зонтик" НАТО мог бы защитить неоккупированную часть Украины, это часть выигрышной стратегии – Бжезинский
Военный зонт НАТО может распространиться на на оккупированную Украину в рамках выигрышной стратегии, по словам Яна Бжезинского, который выступает за скорую военную помощь для предотвращения распространения конфликта на Польшу. Бывший генеральный секретарь НАТО предполагает, что Украина могла бы вступить в НАТО до окончания войны без оккупированных территорий.
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