Военные достижения измеряются не только квадратными метрами - Генсек НАТО о ситуации на фронте
Киев • УНН
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который похвалил украинские войска за то, что они нанесли россиянам значительные потери, несмотря на незначительное движение линии фронта, боевые действия на востоке Украины являются интенсивными
Ситуация на фронте в Украине чрезвычайно сложная, особенно на востоке. И несмотря на то, что линия фронта существенно не сдвинулась, украинцы смогли нанести российским захватчикам большие потери, как в личном составе, так и в снижении боевых возможностей. Об этом заявил в понедельник во время пресс-конференции Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.
Мы видим интенсивные бои. Эта чрезвычайно сложная ситуация на линии фронта, особенно на востоке, мы видим высокое количество потерь. И некоторые из самых интенсивных боев, которые мы видели на протяжении всей войны, фактически произошли в течение последних недель и нескольких месяцев. Это происходит в то самое время, когда линия фронта существенно не сдвинулась. Поэтому я считаю, что нам нужно различать тот факт, что линия фронта не так сильно движется, и тот факт, что на самом деле ведутся очень тяжелые бои
При этом он отметил, что достижения измеряются не только квадратными метрами.
И опять же, мы поражены храбростью, компетентностью украинских сил, а также их способностью фактически наносить удары в тылу россиян, вглубь территории, контролируемой россией. И, конечно, военные достижения частично можно измерить квадратными метрами, но также и потерями, которые вы можете нанести противнику. И да, линия фронта не так сильно сдвинулась. И конечно, мы бы хотели, чтобы они как можно скорее освободили как можно больше территории. Но, несмотря на то, что линия фронта не сдвинулась, украинцы смогли нанести российским захватчикам большие потери, как в личном составе и потерях, так и в снижении боевых возможностей. Следовательно, это значительные достижения, а также возможность отбросить черноморский флот с больших частей Черного моря
Таким образом, по его словам, "это остается важными военными достижениями".
Напомним
НАТО обсудит действия россии и собирается согласовать рекомендации по реформам в Украине на пути к членству.
Военные достижения измеряются не только квадратными метрами - Генсек НАТО о ситуации на фронте
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который похвалил украинские войска за то, что они нанесли россиянам значительные потери, несмотря на незначительное движение линии фронта, боевые действия на востоке Украины являются интенсивными.
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