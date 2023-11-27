Военные достижения измеряются не только квадратными метрами - Генсек НАТО о ситуации на фронте

Ситуация на фронте в Украине чрезвычайно сложная, особенно на востоке. И несмотря на то, что линия фронта существенно не сдвинулась, украинцы смогли нанести российским захватчикам большие потери, как в личном составе, так и в снижении боевых возможностей. Об этом заявил в понедельник во время пресс-конференции Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Мы видим интенсивные бои. Эта чрезвычайно сложная ситуация на линии фронта, особенно на востоке, мы видим высокое количество потерь. И некоторые из самых интенсивных боев, которые мы видели на протяжении всей войны, фактически произошли в течение последних недель и нескольких месяцев. Это происходит в то самое время, когда линия фронта существенно не сдвинулась. Поэтому я считаю, что нам нужно различать тот факт, что линия фронта не так сильно движется, и тот факт, что на самом деле ведутся очень тяжелые бои - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что достижения измеряются не только квадратными метрами.

И опять же, мы поражены храбростью, компетентностью украинских сил, а также их способностью фактически наносить удары в тылу россиян, вглубь территории, контролируемой россией. И, конечно, военные достижения частично можно измерить квадратными метрами, но также и потерями, которые вы можете нанести противнику. И да, линия фронта не так сильно сдвинулась. И конечно, мы бы хотели, чтобы они как можно скорее освободили как можно больше территории. Но, несмотря на то, что линия фронта не сдвинулась, украинцы смогли нанести российским захватчикам большие потери, как в личном составе и потерях, так и в снижении боевых возможностей. Следовательно, это значительные достижения, а также возможность отбросить черноморский флот с больших частей Черного моря - отметил Генсек НАТО.

Таким образом, по его словам, "это остается важными военными достижениями".

Напомним

НАТО обсудит действия россии и собирается согласовать рекомендации по реформам в Украине на пути к членству.