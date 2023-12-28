Во время вражеского удара по Волчанску люди были возле пункта раздачи продуктов - МВД

Российские войска сегодня ударили по Волчанску в Харьковской области в тот момент, когда местные жители находились возле пункта выдачи продуктов. Есть погибшая, количество пострадавших уточняется. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Украины.

Враг нанес удар по городу сегодня утром, предварительно - из РСЗО. В это время местные жители находились возле пункта выдачи продуктов - говорится в сообщении МВД в Telegram.

Также на проезжей части после прилета вспыхнуло легковой автомобиль. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и обследовали территорию.

От осколочных ранений погибла местная жительница - женщина 1957 года рождения. Также есть пострадавшие, их количество уточняется.

Людям, получившим осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь.

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Как сообщал УНН, российские войска сегодня ударили по Волчанску в Харьковской области.