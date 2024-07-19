Во Львове, вероятно, стреляли в языковеда Ирину Фарион. Об этом сообщил депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич, передает УНН.

«Сообщают, что на улице Масарика подстрелили женщину. По информации, это языковед Ирина Фарион. Женщина жива», - говорится в сообщении.

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Правоохранители пока не предоставляли информации о стрельбе во Львове.