Депутат городского совета Львова сообщил, что в языковеда Ирину Фарион, вероятно, стреляли на улице Масарика. Женщина жива. Официальной информации от правоохранителей пока нет.
Во Львове, вероятно, стреляли в языковеда Ирину Фарион. Об этом сообщил депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич, передает УНН.
«Сообщают, что на улице Масарика подстрелили женщину. По информации, это языковед Ирина Фарион. Женщина жива», - говорится в сообщении.
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Правоохранители пока не предоставляли информации о стрельбе во Львове.