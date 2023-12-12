Во Львове из-за сбоя в работе Киевстара проблемы с отключением уличного освещения - мэрия

Из-за сбоя у мобильного оператора "Киевстар" с отключением уличного освещения во Львове после ночного времени суток возникли проблемы, его отключают в ручном режиме, сообщили во вторник во Львовском горсовете, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в коммунальном предприятии "Львовсвет", в связи с технической неисправностью у оператора мобильной связи "Киевстар" все отключения линий уличного освещения происходят в ручном режиме.

"Сегодня имеем нестандартную ситуацию. Из-за неисправности у оператора мобильной связи Киевстар все отключения линий электропередачи уличного освещения приходится проводить в ручном режиме. Поэтому время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено. Просим извинить за неудобства", - пояснили в "Львовсвет".

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что проблемы с доступом к мобильной связи и интернету возникли из-за технического сбоя в сети.

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