Во Львове из-за сбоя в работе Киевстара проблемы с отключением уличного освещения - мэрия

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  56429 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  55476 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  100492 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  102186 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  106459 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
  •  72278 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  132053 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
13 декабря  •  115706 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
  •  147160 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
12 декабря  •  137915 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
  •  136380 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
  •  126989 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  122575 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122411 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  123909 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

  •  111159 просмотра
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  92111 просмотра
МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

  •  88422 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  71744 просмотра
Украина, Великобритания и Эстония подписали Меморандум о цифровом сотрудничестве - Федоров

Украина, Великобритания и Эстония подписали Меморандум о цифровом сотрудничестве - Федоров

  •  57791 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vo-lvove-iz-za-sboya-v-rabote-kievstara-problemi-s-otklyucheniem-ulichnogo-osveshcheniya-meriya

Во Львове из-за сбоя в работе Киевстара проблемы с отключением уличного освещения - мэрия

Киев  •  УНН

12 декабря  •  26967 просмотра

Read in English

Техническая неисправность "Киевстара" привела к необходимости ручного отключения уличного освещения во Львове

Из-за сбоя у мобильного оператора "Киевстар" с отключением уличного освещения во Львове после ночного времени суток возникли проблемы, его отключают в ручном режиме, сообщили во вторник во Львовском горсовете, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в коммунальном предприятии "Львовсвет", в связи с технической неисправностью у оператора мобильной связи "Киевстар" все отключения линий уличного освещения происходят в ручном режиме.

"Сегодня имеем нестандартную ситуацию. Из-за неисправности у оператора мобильной связи Киевстар все отключения линий электропередачи уличного освещения приходится проводить в ручном режиме. Поэтому время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено. Просим извинить за неудобства", - пояснили в "Львовсвет".

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что проблемы с доступом к мобильной связи и интернету возникли из-за технического сбоя в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
У Львові через збій у роботі Київстару проблеми з відключенням вуличного освітлення - мерія
Lviv City Council: Street lighting in Lviv is being disconnected due to Kyivstar malfunction
Новости по теме

Во Львове из-за сбоя в работе Киевстара проблемы с отключением уличного освещения - мэрия

Техническая неисправность "Киевстара" привела к необходимости ручного отключения уличного освещения во Львове.

Общество • 12 декабря  •  26967 просмотра
Во Львове из-за сбоя в работе Киевстара проблемы с отключением уличного освещения - мэрия

россияне обстреляли Купянск: погиб пожилой мужчина, есть раненый

73-летний мужчина погиб и 79-летний получил ранения в результате российского обстрела Купянска.

Война • 12 декабря  •  41577 просмотра
россияне обстреляли Купянск: погиб пожилой мужчина, есть раненый

Космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал взрыв звезды с беспрецедентной детализацией

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал детальное изображение остатка сверхновой звезды, расположенной на расстоянии более 11 000 световых лет, обнаружив ранее невиданные структуры, которые возможно позволят понять роль звездной пыли во Вселенной.

Технологии • 12 декабря  •  33018 просмотра
Космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал взрыв звезды с беспрецедентной детализацией

Будут проверять на связи с рф: Рада может обязать некоторых должностных лиц проходить полиграф

Народный депутат Украины Федор Вениславский предлагает закон, который обязывает определенных чиновников и судей проходить проверку на полиграфе на предмет связей с россией. Тесты также распространяются на военнослужащих и сотрудников силовых структур

Политика • 12 декабря  •  35189 просмотра
Будут проверять на связи с рф: Рада может обязать некоторых должностных лиц проходить полиграф

В Харькове пожар в лифте унес жизнь человека

Пожар в лифте харьковской многоэтажки привел к гибели человека.

Криминал и ЧП • 12 декабря  •  25838 просмотра
В Харькове пожар в лифте унес жизнь человека

Партизаны заявили, что проникли на территорию российского десантного полка в Феодосии

Партизаны проникли на территорию российского десантного полка в Феодосии.

Война • 12 декабря  •  54519 просмотра
Партизаны заявили, что проникли на территорию российского десантного полка в Феодосии

Враг продолжает массированное наступление под Марьинкой и Авдеевкой, активно применяет авиацию - Тарнавский

Российские войска начали массированное наступление под Авдеевкой и Марьинкой, применив авиацию и нанеся 19 авиаударов за два дня, в то время как украинские войска отбили десятки атак и нанесли противнику потери.

Война • 12 декабря  •  34203 просмотра
Враг продолжает массированное наступление под Марьинкой и Авдеевкой, активно применяет авиацию - Тарнавский

Зеленский в США обсудил с представителями аналитических центров сохранение американской поддержки

Президент Зеленский встретился с представителями американских аналитических центров, чтобы обсудить пути сохранения поддержки США в условиях глобальных вызовов и подчеркнуть достижения Украины в области обороны.

Политика • 12 декабря  •  35063 просмотра
Зеленский в США обсудил с представителями аналитических центров сохранение американской поддержки

США направляют в Киев своего генерала для усиления военных консультаций и разработки новой стратегии

Украина и США разрабатывают новую стратегию чтобы восстановить успехи в ведении войны против российских оккупантов. Вашингтон считает, что Украина должна сосредоточиться на обороне; Украина ищет возможность перейти к наступательным действиям.

Война • 12 декабря  •  57785 просмотра
США направляют в Киев своего генерала для усиления военных консультаций и разработки новой стратегии

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

"Укрцукор" поддерживает идею непосредственного участия производителей в оборонных тендерах, поскольку это приведет к снижению цен без посреднических наценок. Этот шаг имеет целью дать возможность украинским производителям честно конкурировать.

Экономика • 12 декабря  •  132513 просмотра
Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников