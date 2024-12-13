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Во Франции назначили нового премьера: кто им стал

Во Франции назначили нового премьера: кто им стал

Киев  •  УНН

 • 5593 просмотра

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Президент Франции назначил лидера «Демократического движения» Франсуа Байру новым премьер-министром страны. Назначение произошло после отставки Мишеля Барнье из-за поражения в парламенте.

Новым премьер-министром Франции стал лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру. Об этом в пятницу сообщили в Елисейском дворце, передает УНН.

«Президент Республики назначил господина Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», - говорится в сообщении. 

Справочно

Франсуа Байру ранее был бывшим министром юстиции Франции, также работал экс-министром образования. Возглавляет Союз за французскую демократию. Баллотировался на пост президента Франции на президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов. Кроме того, Байру является сопредседателем Европейской демократической партии.

Дополнение 

Это назначение является важным шагом в формировании нового правительства, которое должно заменить кабинет, возглавляемый Мишелем Барнье. Барнье подал в отставку на прошлой неделе после того, как правительство потерпело поражение из-за голосования ультраправых и левых депутатов в парламенте. Это событие стало очередным испытанием для страны, которая сталкивается уже со вторым политическим кризисом за последние шесть месяцев. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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