Во Франции назначили нового премьера: кто им стал
Киев • УНН
Президент Франции назначил лидера «Демократического движения» Франсуа Байру новым премьер-министром страны. Назначение произошло после отставки Мишеля Барнье из-за поражения в парламенте.
Новым премьер-министром Франции стал лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру. Об этом в пятницу сообщили в Елисейском дворце, передает УНН.
«Президент Республики назначил господина Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», - говорится в сообщении.
Справочно
Франсуа Байру ранее был бывшим министром юстиции Франции, также работал экс-министром образования. Возглавляет Союз за французскую демократию. Баллотировался на пост президента Франции на президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов. Кроме того, Байру является сопредседателем Европейской демократической партии.
Дополнение
Это назначение является важным шагом в формировании нового правительства, которое должно заменить кабинет, возглавляемый Мишелем Барнье. Барнье подал в отставку на прошлой неделе после того, как правительство потерпело поражение из-за голосования ультраправых и левых депутатов в парламенте. Это событие стало очередным испытанием для страны, которая сталкивается уже со вторым политическим кризисом за последние шесть месяцев.