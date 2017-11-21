Из-за реформы, безопасность питания потребителей в Украине не мониторится - нардеп

"После того как мы ликвидировали госсанэпидслужбу, вопросы контроля заведений общественного питания в Украине являются открытыми. Иначе говоря, безопасность питания потребителей не мониторится. Массовые отравления в заведениях общественного питания являются тому подтверждением", - отметил он.

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А.Кириченко напомнил, что ликвидация СЭС предусматривала наделение полномочиями контроллера ряда ведомств в месячный срок.

"В течение месяца после ликвидации СЭС все подзаконные акты должны быть нормированы, а функции, которые ранее выполняла СЭС, должны быть распределены между соответствующими ведомствами. Этого сделано не было, и я считаю, что это большая недоработка нашего МЗ", - сообщил он.

Вместе с тем, нардеп убежден, что контроль за качеством продуктов питания в Украине должен быть усилен. Этого можно достичь, если предпринимательская деятельность будет осуществляться по декларативному принципу.

"Предприниматель должен задекларировать, что его условия труда соответствуют санитарным нормам. После этого он, на основе своей декларации, начинает вести хозяйственную деятельность. И если не дай Бог есть какие-то нарушения - есть ответственность конкретного человека. Или если есть проверка и находятся нарушения - тоже есть персональная ответственность, и такое заведение закрывается", - пояснил он.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, для того, чтобы не подвергать детей риску отравиться или остаться голодными (из-за низкого качества питания в учебных заведениях), правительство должно как можно скорее решить проверки частных и коммунальных предприятий, которые занимаются поставками обедов в школьные и дошкольные учреждения.

Также напомним, что дети в Украине становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.