Внаслідок реформи, безпека харчування споживачів в Україні не моніториться - нардеп

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Масові отруєння в Україні – не випадковість, а результат знищення системи санітарно-епідеміологічної служби в країні. Таку думку у коментарі УНН висловив нардеп від РПЛ Олексій Кириченко.

"Після того як ми ліквідували Держсанепідслужбу, питання контролю закладів громадського харчування в Україні є відкритим. Інакше кажучи, безпека харчування споживачів не моніториться. Масові отруєння у закладах громадського харчування є тому підтвердженням", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ВР наполягають на відновленні перевірок постачальників продуктів у школі 

О.Кириченко нагадав, що ліквідація СЕС передбачала наділення повноваженнями контролера низки відомств у місячний термін.

"Протягом місяця після ліквідації СЕС всі підзаконні акти мали бути унормовані, а функції, які раніше виконувала СЕС, мали бути розподілені між відповідними відомствами. Цього зроблено не було, і я вважаю, що це велике недоопрацювання нашого МОЗ", - повідомив він.

Разом з тим, нардеп переконаний, що контроль за якістю продуктів харчування в Україні має бути посилений. Цього можна досягти, якщо підприємницька діяльність буде здійснюватися за декларативним принципом.

"Підприємець має задекларувати, що його умови праці відповідають санітарним нормам. Після цього він, на основі своєї декларації, починає вести господарську діяльність. І якщо не дай Бог є якісь порушення - є відповідальність конкретної людини. Або якщо є перевірка і знаходяться порушення - теж є персональна відповідальність, і такий заклад закривається", - пояснив він.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, для того, щоб не наражати дітей на ризик отруїтися або залишитися голодними (через низьку якість харчування в навчальних закладах), уряд повинен якомога швидше вирішити перевірки приватних і комунальних підприємств, які займаються поставками обідів в шкільні та дошкільні установи.

Також нагадаємо, що діти в Україні стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування утричі частіше за дорослих. 

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