В результате ДТП в Киеве с участием скорой погиб человек, еще четверо получили травмы

"В результате ДТП четверо пострадавших и один погибший", - сказала О.Блищик.

Также пресс-секретарь отметила, что продолжается следствие для установления обстоятельств ДТП.

Напомним, 28 октября в Киеве произошло ДТП с участием скорой.