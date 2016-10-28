В результате ДТП в Киеве с участием скорой погиб человек, еще четверо получили травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В столице в результате ДТП на перекрестке улиц Кировоградская и Лобановского с участием машины скорой помощи погиб человек, еще четверо получили травмы. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НПУ в Киеве Оксана Блищик.
"В результате ДТП четверо пострадавших и один погибший", - сказала О.Блищик.
Также пресс-секретарь отметила, что продолжается следствие для установления обстоятельств ДТП.
Напомним, 28 октября в Киеве произошло ДТП с участием скорой.