ВМС США освободили захваченный пиратами у берегов Йемена танкер с фосфорной кислотой
Военный корабль ВМС США USS Mason добился освобождения танкера Central Park, захваченного пиратами в Аденском заливе, причем нападавшие сдались после преследования.
Днем снег поутихнет, но накроет всю территорию Украины - прогноз
Снег ожидается по всей территории Украины, кроме Крыма; ветер будет достигать 17-22 м/с.
Тонны смесей для дорог и сотни коммунальщиков: как столица преодолевает непогоду
310 единиц снегоуборочной техники и 262 работника боролись с непогодой в Киеве, использовав более тысячи тонн материалов для обработки дорог; въезд тяжеловесного транспорта ограничен для улучшения условий.
В Черном море сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель
Грузовое судно BLUE SHARK под флагом Белиза с 21 членом экипажа село на мель в районе Анапы (россия) во время сильного шторма, несмотря на то, что встало на якорь после штормового предупреждения.
В Киеве начинают действовать ограничения на въезд крупногабаритного транспорта из-за снегопада
Киев ограничил въезд крупногабаритного транспорта с 7:30 утра из-за снегопада, чтобы облегчить движение транспорта и убрать снег, и этот запрет будет действовать до улучшения условий.
Украинские войска отражают атаки противника на многих направлениях: ситуация на фронте
Вооруженные силы Украины отбили более 50 вражеских атак на разных направлениях, удержали оборонительные позиции и нанесли противнику потери,. ..
27 ноября: День защиты черепах, годовщина учреждения Национальной академии наук Украины
27 ноября отмечается День защиты черепах, призванный повысить осведомленность о бедственном положении черепах, многим видам которых грозит вымирание из-за изменения климата и деятельности человека.
Супруги пытались вывезти из Украины сотни ювелирных изделий: стали известны детали истории
Закарпатская таможня предотвратила попытку супругов вывезти в Венгрию ювелирные изделия на сумму более 15 миллионов гривен, спрятанные под одеждой.
На войне погиб вице-президент Федерации шахмат Украины
На войне погиб вице-президент Федерации шахмат Украины и доброволец Артем Сачук, подробности его гибели пока не разглашаются.
Шторм в Турции унес жизни двух человек, десять получили ранения
Два человека погибли и десять получили ранения в Турции в результате сильного шторма, вызвавшего наводнения; в 76 городах страны было объявлено желто-оранжевое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.