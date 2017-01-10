Собственный уран позволит Украине экономить миллиарды долларов - экономист

КИЕВ. 10 января. УНН. Если Украина действительно удастся увеличить объемы добычи собственного урана, и таким образом на 100% обеспечивать свою потребность в этом ресурсе, то это позволит экономить миллиарды долларов бюджетных средств. Об этом в комментарии УНН отметил экономист Андрей Новак.