Собственный уран позволит Украине экономить миллиарды долларов - экономист
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Если Украина действительно удастся увеличить объемы добычи собственного урана, и таким образом на 100% обеспечивать свою потребность в этом ресурсе, то это позволит экономить миллиарды долларов бюджетных средств. Об этом в комментарии УНН отметил экономист Андрей Новак.
"Если Украина активизирует добычу и переработку собственного урана - это, во-первых, большая степень энергетической независимости, а во-вторых, экономия средств на закупки импортного урана и даже возможность собственного экспорта.
По экономии - речь идет о миллиардах долларов ", - сказал он.
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Более того, эксперт считает, что собственный уран является путем к лучшему позиционированию Украины на геополитической карте мира.
"Это и энергетическая безопасность, и можно восстановить ядерный цикл и в военно-промышленном комплексе для гораздо лучшего позиционирования себя в геополитическом плане. Здесь сразу страна, которая добывает и перерабатывает уран, заходит в топ геополитических стран мира ", - добавил он.
Напомним, по мнению генерального директора компании "Атомные энергетические системы Украины" Ю.Бакаржиева, уже сегодня есть инвесторы , которые готовы вкладывать средства в урановую отрасль, а значит - перспективы наращивания добычи уранового концентрата в Украине есть.
"В концепции развития атомного комплекса Украины до 2020 года указано, что в стране хотят построить завод ядерного топлива и получить энергонезависимость. А для того, чтобы стать энергонезависимыми, Украине необходимо довести производство уранового концентрата хотя бы до уровня 2,5 тыс. тонн в год, чтобы полностью закрывать собственные нужды. Я считаю, что Украине это удастся сделать, поскольку есть инвесторы, которые согласны вкладывать средства в эту отрасль ", - рассказал он.