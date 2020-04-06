Власти США признали "Русское имперское движение" террористическим
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Власти США признали созданную в России организацию “Русское имперское движение” (РИР) террористической, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США, отмечает УНН.
Ранее о намерении Госдепа включить РИД в список террористических организаций сообщила газета The New York Times (NYT). В разговоре с корреспондентом издания координатор ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс назвал меру беспрецедентной.
“Это первый случай, когда США признали террористами сторонников превосходства белой расы, что подтверждает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к этой угрозе. Мы делаем то, чего никто из наших предшественников не сделал, чтобы противостоять этой угрозе”, — отметил Сейлс.
По данным The New York Times, за включением РИД в список террористических организаций последует принятие Минфином США решения о блокировке всех активов организации на территории страны и запрету для американцев проводить любые сделки с ее представителями, а членам РИД может быть запрещен въезд в США.
На сайте РИД она названа русской православной национально-патриотической и монархической организацией, а ее основными задачами — защита традиционных русских ценностей, поддержка политической, духовной и культурной русской экспансии, борьба с русофобией, нелегальной иммиграцией, церковными ересями и расколами, а также активная пропаганда русского христианского национализма.
В едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими, РИД не значится. Однако сайт организации и несколько номеров ее печатного издания внесены Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов.