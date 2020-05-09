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Власти Сеула закрыли клубы и бары после повторной вспышки коронавируса

Киев • УНН

 • 12868 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Власти Сеула (столица Южной Кореи) закрыли клубы и бары в центре города после повторной вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап" и Радио Свобода.

Власти Сеула закрыли клубы и бары после повторной вспышки коронавируса

С конца апреля в Южной Корее ослабляются карантинные мероприятия, однако в городе зафиксирована новая вспышка болезни.

9 мая в стране зафиксировали 18 новых случаев инфицирования коронавируса, из них 17 власть связывает с посетителями ночных клубов. При этом по данным властей места, где отдыхали заражены, посетили до полутора тысяч человек.

Власти заявили об этом 9 мая, через три дня после того, как правительство отменило часть введенных ранее ограничений.

Южная Корея стала одной из первых стран мира, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Однако его удалось локализовать - на 51,6 миллиона жителей были зафиксированы 10822 случаев заражения, умерли 256 человек.

По состоянию на 9 мая в мире зафиксировано почти 4 миллиона случаев инфицирования, умерли 276 тысяч человек.

Напомним, в Сеуле коронавирус распространился с колл-центра: заразились более 90 человек.

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