Власти Сеула закрыли клубы и бары после повторной вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Власти Сеула (столица Южной Кореи) закрыли клубы и бары в центре города после повторной вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап" и Радио Свобода.
С конца апреля в Южной Корее ослабляются карантинные мероприятия, однако в городе зафиксирована новая вспышка болезни.
9 мая в стране зафиксировали 18 новых случаев инфицирования коронавируса, из них 17 власть связывает с посетителями ночных клубов. При этом по данным властей места, где отдыхали заражены, посетили до полутора тысяч человек.
Власти заявили об этом 9 мая, через три дня после того, как правительство отменило часть введенных ранее ограничений.
Южная Корея стала одной из первых стран мира, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Однако его удалось локализовать - на 51,6 миллиона жителей были зафиксированы 10822 случаев заражения, умерли 256 человек.
По состоянию на 9 мая в мире зафиксировано почти 4 миллиона случаев инфицирования, умерли 276 тысяч человек.
Напомним, в Сеуле коронавирус распространился с колл-центра: заразились более 90 человек.