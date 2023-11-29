Вижу каждое обращение: Кипер взял на контроль ситуацию с восстановлением электроэнергии в Одесской области
Киев • УНН
Олег Кипер, глава Одесской ОВА, признает продолжающееся отключение электроэнергии в 180 населенных пунктах, подтверждая, что восстановление электроснабжения является первоочередной задачей и находится под личным контролем.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер прокомментировал ситуацию с восстановлением электроснабжения в Одесской области, передает УНН.
Относительно ситуации с электроэнергией в Одесской области. Я вижу каждое ваше сообщение, обращения и комментарии. Без электроснабжения сейчас остается 180 населенных пунктов в области. Энергетики ДТЭК делали и делают все возможное, чтобы оперативно вернуть свет во все дома. Для Одесской ОВА это приоритетный вопрос, мы оказываем необходимую помощь ДТЭКу и я держу этот вопрос на личном контроле
Вижу каждое обращение: Кипер взял на контроль ситуацию с восстановлением электроэнергии в Одесской области
Олег Кипер, глава Одесской ОВА, признает продолжающееся отключение электроэнергии в 180 населенных пунктах, подтверждая, что восстановление электроснабжения является первоочередной задачей и находится под личным контролем.
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