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Вижу каждое обращение: Кипер взял на контроль ситуацию с восстановлением электроэнергии в Одесской области

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 17:05  •  6575 просмотра

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Олег Кипер, глава Одесской ОВА, признает продолжающееся отключение электроэнергии в 180 населенных пунктах, подтверждая, что восстановление электроснабжения является первоочередной задачей и находится под личным контролем.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер прокомментировал ситуацию с восстановлением электроснабжения в Одесской области, передает УНН.

Относительно ситуации с электроэнергией в Одесской области. Я вижу каждое ваше сообщение, обращения и комментарии. Без электроснабжения сейчас остается 180 населенных пунктов в области. Энергетики ДТЭК делали и делают все возможное, чтобы оперативно вернуть свет во все дома. Для Одесской ОВА это приоритетный вопрос, мы оказываем необходимую помощь ДТЭКу и я держу этот вопрос на личном контроле

- заявил он.   
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Бачу кожне звернення: Кіпер взяв на контроль ситуацію з відновленням електроенергії на Одещині
I see every appeal: the keeper took control of the situation with the restoration of electricity in the Odessa region
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Вижу каждое обращение: Кипер взял на контроль ситуацию с восстановлением электроэнергии в Одесской области

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