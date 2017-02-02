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Военнослужащего-наркодилера задержали правоохранители в Ровно

Киев • УНН

 • 11046 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Военнослужащего уличили в попытке наладить сбыт психотропов в своей воинской части, а также в причастности к продаже оружия в Ровно. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Военнослужащего-наркодилера задержали правоохранители в Ровно

Сотрудники спецслужбы остановили автомобиль, за рулем которого находился армеец. На требование предъявить документы он заперся в салоне авто и попытался проглотить метамфетамин, который находился у него. Остальную часть психотропа злоумышленник рассыпал в салоне автомобиля. При этом он вел себя неадекватно, пытался оказывать физическое сопротивление и угрожал стражам порядка.

При осмотре автомобиля сотрудники СБУ кроме рассыпанных наркотиков обнаружили упаковки для расфасовки метамфетамина и электронные весы. В багажнике оперативники нашли боевую гранату Ф-1 с запалом и 58 патронов калибра 5,45 мм.

Как установили правоохранители, 28-летний военнослужащий поддерживал связи с наркодельцами и планировал организовать сбыт наркотиков на территории части, где проходит службу, а также подыскивал "клиентов" для продажи боеприпасов.

Открыто уголовное производство по ст.309, 263 и 410 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан согласно ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и увольнении из рядов ВСУ.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, как сообщал УНН, инспектора полиции в Полтавской области задержали за распространение амфетамина.

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