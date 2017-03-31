Военные призвали Президента Украины возобновить военные суды

Как сообщили в пресс-службе, П.Порошенко встретился с военнослужащими Героями Украины - участниками антитеррористической операции, которые присутствовали на церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского - старшим лейтенантом Василием Божко, майором Игорем Герасименко, капитаном Владимиром Гринюком, подполковником Василием Зубаничем, генерал-майором Андреем Ковальчуком, майором Евгением Межевикиным, майором Александром Порхуном и капитаном Валерием Чибинеевим.

Президент отметил, что такие встречи уже стали традиционными и имеют цель обмен мнениями для улучшения взаимодействия в проведении реформ в Вооруженных Силах.

В свою очередь, Герой Украины, генерал-майор Андрей Ковальчук обратился к Президенту с просьбой обратить внимание на дело бывшего первого заместителя руководителя АТО, генерал-майора ВСУ Виктора Назарова, который по решению Павлоградского горрайонного суда был приговорен к 7 годам заключения.

"Каждый командир, начиная от командира отделения, чувствует себя поставленным на колени именно потому, что принимает управленческие решения. А судят люди, которые понятия не имеют, что такое управленческое решение именно в военной сфере", - сказал Андрей Ковальчук и обратился к Президенту с предложением о восстановлении военных судов. "Когда война закончится, они будут не нужны, но на сегодняшний день они очень нужны, очень нужны", - подчеркнул генерал.

А.Ковальчук отметил, что ему известно об офицерах, отбывающих наказание. Расследованием их дел занималась не военная, а гражданская прокуратура. "Их судили по статье без учета особого периода. Страх принять решение - это очень плохо", - сказал Герой Украины и отметил, что в ВСУ есть очень много командиров, которые готовы принимать решения, но случай с генералом Назаровым демотивирует их.

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Президент отметил, что он уже дал свою оценку относительно выводов суда по делу генерал-майора Назарова.

"Никоим образом это не умаляет наши соболезнования семьям погибших героев. Но мы должны четко понимать, что и эксперты, привлекаемые к экспертизам, должны иметь соответствующую компетенцию, квалификацию и опыт, так же как и судьи и следователи", - подчеркнул глава государства.

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На встрече также присутствовали Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак, начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко, Глава АПУ Игорь Райнин и заместитель Главы АПУ генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.