Военные призвали Президента Украины возобновить военные суды

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 25151 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100702 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116142 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174845 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128101 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123730 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116474 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106420 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107464 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103882 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

03:02 • 67056 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

03:57 • 35989 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 42974 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 84151 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 68207 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 125041 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 160379 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 168697 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 164877 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 164064 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 117304 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 126877 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 133168 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 133093 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 137494 просмотра
Актуальное
Военные призвали Президента Украины возобновить военные суды

Военные призвали Президента Украины возобновить военные суды

Киев  •  УНН

 • 15403 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Военные - Герои Украины обратились к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой возобновить военные суды. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, П.Порошенко встретился с военнослужащими Героями Украины - участниками антитеррористической операции, которые присутствовали на церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского - старшим лейтенантом Василием Божко, майором Игорем Герасименко, капитаном Владимиром Гринюком, подполковником Василием Зубаничем, генерал-майором Андреем Ковальчуком, майором Евгением Межевикиным, майором Александром Порхуном и капитаном Валерием Чибинеевим.

Президент отметил, что такие встречи уже стали традиционными и имеют цель обмен мнениями для улучшения взаимодействия в проведении реформ в Вооруженных Силах.

В свою очередь, Герой Украины, генерал-майор Андрей Ковальчук обратился к Президенту с просьбой обратить внимание на дело бывшего первого заместителя руководителя АТО, генерал-майора ВСУ Виктора Назарова, который по решению Павлоградского горрайонного суда был приговорен к 7 годам заключения.

"Каждый командир, начиная от командира отделения, чувствует себя поставленным на колени именно потому, что принимает управленческие решения. А судят люди, которые понятия не имеют, что такое управленческое решение именно в военной сфере", - сказал Андрей Ковальчук и обратился к Президенту с предложением о восстановлении военных судов. "Когда война закончится, они будут не нужны, но на сегодняшний день они очень нужны, очень нужны", - подчеркнул генерал.

А.Ковальчук отметил, что ему известно об офицерах, отбывающих наказание. Расследованием их дел занималась не военная, а гражданская прокуратура. "Их судили по статье без учета особого периода. Страх принять решение - это очень плохо", - сказал Герой Украины и отметил, что в ВСУ есть очень много командиров, которые готовы принимать решения, но случай с генералом Назаровым демотивирует их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Украины прокомментировал приговор генерал-майору В.Назарову

Президент отметил, что он уже дал свою оценку относительно выводов суда по делу генерал-майора Назарова.

"Никоим образом это не умаляет наши соболезнования семьям погибших героев. Но мы должны четко понимать, что и эксперты, привлекаемые к экспертизам, должны иметь соответствующую компетенцию, квалификацию и опыт, так же как и судьи и следователи", - подчеркнул глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: П.Порошенко предложил создать военные суды в Украине

На встрече также присутствовали Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак, начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко, Глава АПУ Игорь Райнин и заместитель Главы АПУ генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы