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Военные Украины и Канады провели совместные учения по стандартам НАТО

Военные Украины и Канады провели совместные учения по стандартам НАТО

Киев  •  УНН

 • 17939 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Военно-морские силы Вооруженных сил Украины и Канады провели занятия в рамках тренировочной миссии Unifire по стандартам НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"Сегодня, 10 января на базе одного из николаевских полигонов состоялось инструкторско-методическое занятие с участием инструкторов Вооруженных Сил Канады и Украины. Мероприятие проходило в рамках тренировочной миссии Unifire с целью повышения квалификации специалистов, отвечающих за подготовку личного состава в учебных подразделениях ВМС ВС Украины . в занятии приняли участие командиры учебных взводов, инструкторы, старшие инструкторы 203 центра подготовки сержантского состава ВМС ВС Украины и 198 учебного центра ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.

Указано, что инструкторы 203 центра подготовки сержантского состава ВМС ВС Украины провели для участников мероприятия занятия по теме "Тактика легкой пехоты", во время которого наглядно продемонстрировали систему организации учебного процесса по методике EDIP. Продемонстрирована система подготовки является универсальной и может применяться для организации различных учебных процессов, независимо от направления подготовки, для подготовки личного состава к ведению непосредственного огневого контакта с противником, а также для организации проведения занятий по медицинской подготовке и по другим дисциплинам.

"Тренировочная миссия Unifire организована Канадой с целью помощи Вооруженным Силам Украины в подготовке личного состава по стандартам НАТО. Подготовка военнослужащих Вооруженных Сил Украины в разных направлениях по стандартам НАТО охватывает различные сферы подготовки в зависимости от потребностей. В общем, благодаря данной программе уже подготовлено более 14000 военнослужащих ВС Украины", - добавили в пресс служба.

Напомним, в 2016 году Министерство обороны Украины и Канады были готовы подписать Соглашение о сотрудничестве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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