Военная прокуратура рассматривает также версию служебной халатности по ЧС в Харьковской области (дополнено)

"На место происшествия выехала группа прокурорско-следственных работников Главной военной прокуратуры, ГСУ СБУ для организации и расследования уголовного производства, которое зарегистрировано по 113 статье УК, которая квалифицирует это событие как диверсию. Военной прокуратурой кроме того, что внесена (в ЕРДР - ред. ) статья 113 УК, СБУ внесено и зарегистрировано уголовное производство по части 3 ст. 425 УК - это небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия совершенное в условиях особого периода", - сказал А.Матиос.

Процессуальное руководство в обоих производствах осуществляет Главная военная прокуратура.

Он отметил, что для тушения пожара были мобилизованы все имеющиеся единицы пожарной техники, в том числе бронированный контингент ВСУ - пожарные самоходные установки, а также все личные силы Управления Службы безопасности в Харьковской области, Нацполиции и военного гарнизона Военной прокуратуры.

"В связи с продолжающейся детонацией боеприпасов тушение пожара в настоящее время осуществлять невозможно и оно не осуществляется", - отметил А.Матиос.

На месте происшествия работает комиссия под руководством заместителя министра обороны генерал-лейтенантом Павловским.

Он добавил, что охрану складов осуществляло около тысячи военных ВСУ и ведомственной охраны, а суточные наряды составляют около 100 человек.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.