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Война в Ливии: Хафтар заявил, что победит "турецкий колониализм"

Война в Ливии: Хафтар заявил, что победит "турецкий колониализм"

Киев  •  УНН

 • 21920 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Ливийская национальная армия (ЛНА) не отступит, пока все “турецкие захватчики” и их наемники не будут изгнаны из Ливии. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia заявил во вторник вечером ее командующий Халифа Хафтар, сообщает УНН.

“Наша родина находится в опасности, ее настоящему и будущему грозит ненавистный турецкий колониализм, — указал фельдмаршал. — Агрессия Турции угрожает единству Ливии и стабильности в регионе. Она стремится контролировать ресурсы и богатства нашей страны, чтобы справиться со своим экономическим кризисом”.

“Мы откликнулись на настоятельные требования международного сообщества пойти на договоренности о политическом урегулировании, однако не позволим использовать этот период для переброски оружия и наемников в Ливию, — предупредил Хафтар. — Мы будем вести борьбу против турецкой агрессии, придерживаться национальных принципов и не отступим, пока турецкие захватчики и их наемники не будут изгнаны”. ЛНА, подчеркнул он, продолжит “наращивать свой потенциал” для защиты ливийцев от этого вторжения и террористов.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Более года назад противоборствующие лагеря развязали бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освобождения ее от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее силами ЛНА территорий.

Ранее, президент Египта заявил, что любая его операция в Ливии — будет легитимной. В ответ на это ПНС заявило, что — считает эти заявления “оглашением войны”.

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