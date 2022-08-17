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Война не будет заморожена, но может быть охлаждена – Резников

Киев • УНН

 • 259610 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Заморозки войны россии против Украины не будет, но возможно "охлаждение" ситуации для восстановления ресурсов. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью “Голоса Америки”, передает УНН.

Война не будет заморожена, но может быть охлаждена – Резников

Цитата

"Я не думаю, что возможен вариант заморозки (войны – ред.). Возможен вариант снижения активности в зависимости от того, какой сезон. Современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются в обеих сторонах. Соответственно, каждая сторона требует времени на восстановление", – сказал Резников.

Детали

Министр рассказал, что россия потеряла по меньшей мере треть своего боевого потенциала, который применяла во время полномасштабного вторжения в Украину.

"Ресурс у них тоже тратится, а это значит, что они будут нуждаться в определенном восстановлении. Поэтому, скажем, охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно, заморозки того, что люди хотят называть конфликтом, я не вижу, потому что это не конфликт, а война. Это война на выживание, мы будем защищать себя для того, чтобы выжить", – рассказал Резников.

Дополнение

Резников сообщал, что россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла 30% "элитного" корпуса десантников, морпехов и спецназовцев.

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