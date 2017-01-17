Высокий суд Англии планирует начать слушания по "долгу Януковича"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Высокий суд Англии и Уэльса во вторник планирует начать слушания по делу о "долге Януковича". Речь идет о 3 милиардах долларов кредита от Российской Федерации, которые в декабря 2013 года получило украинское правительство, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Так, в феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, которая является доверительным управляющим кредитора, подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу.
Впоследствии Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска The Law Debenture Trust Corporation PLC, что является доверительным управляющим в соответствии с документом, который предусматривал предоставление РФ Украине заимствований в размере 3 млрд долл. по договоренностям, достигнутым правительством экс-президента Виктора Януковича в декабря 2013 года с РФ.
Сообщается, что Москва намерена взыскать, кроме номинальной стоимости облигаций, невыплаченные проценты объемом 75 млн. долларов, а также судебные расходы.
В течение 2016-го стороны утверждали о попытках досудебного урегулирования, но никакого прогресса достигнуто не было.
Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.