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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 24547 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Вероятность снегопада во вторник-среду в Киеве достигает 40%

Вероятность снегопада во вторник-среду в Киеве достигает 40%

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Вероятность снегопада во вторник-среду, 20 и 21 марта, в Киеве достигает 30-40%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, в течение выходных, 17-18 марта, в Киеве выпало почти 12 см снега.

Кроме того указано, что во вторник и среду, 20-21 марта, есть вероятность снега с дождем, при этом 30-40% вероятности снегопада.

По данным синоптиков, 20 марта в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​снег, на дорогах гололед. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 10-12° мороза, днем ​​4-6° мороза.

21 и 22 марта - облачно с прояснениями. 21 марта ночью умеренный, днем ​​небольшой снег, 22 марта без существенных осадков, на дорогах гололед. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 5-7° мороза, днем ​​0-2° мороза.

23 и 24 марта - без осадков. Температура ночью 9-11° мороза, днем ​​около 0°.

Напомним, синоптики предупредили о возможных нарушениях движения транспорта из-за непогоды.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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