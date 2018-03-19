Вероятность снегопада во вторник-среду в Киеве достигает 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Вероятность снегопада во вторник-среду, 20 и 21 марта, в Киеве достигает 30-40%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как отмечается, в течение выходных, 17-18 марта, в Киеве выпало почти 12 см снега.
Кроме того указано, что во вторник и среду, 20-21 марта, есть вероятность снега с дождем, при этом 30-40% вероятности снегопада.
По данным синоптиков, 20 марта в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем снег, на дорогах гололед. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.
21 и 22 марта - облачно с прояснениями. 21 марта ночью умеренный, днем небольшой снег, 22 марта без существенных осадков, на дорогах гололед. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза.
23 и 24 марта - без осадков. Температура ночью 9-11° мороза, днем около 0°.
Напомним, синоптики предупредили о возможных нарушениях движения транспорта из-за непогоды.