Выполняли контрснайперскую и контрдиверсионную работу: Малюк рассказал, как снайперы СБУ помогали держать крепость Бахмут

В Службе безопасности Украины впервые рассказали, как снайперы Центра специальных операций "А" воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года, передает УНН.

Детали

Спецназовцы СБУ вместе с Силами обороны долгое время удерживали эту важную логистическую артерию, чтобы выиграть время для перегруппировки наших войск и не дать врагу продвинуться вглубь Украины. Детали этих событий представлены в фильме "Бахмут. Дорога жизни" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы".

Наши Силы обороны сделали все возможное и невозможное, чтобы удержать крепость Бахмут. Вместе с ними активно работал Центр специальных операций "А" СБУ. В составе малых тактических групп наши снайперы прикрывали военных на том направлении - рассказал Глава СБУ Василий Малюк.

Также бойцы выполняли под Бахмутом контрснайперскую, контрдиверсионную работу и корректировку огня для ВСУ.