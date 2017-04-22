Истребители НАТО в прошлом году совершили рекордное количество вылетов из-за самолетов РФ

Это рекордное число подобных инцидентов со времен холодной войны, заявил представитель командования авиабазы ​​ВВС США в Германии Рамштайн (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) немецкому СМИ.

Указано, что еще около 90 подобных вылетов было совершено из-за боевых самолетов других государств, пассажирских лайнеров или транспортных крылатых машин, которые не сразу удалось опознать на экранах радаров.

При этом в 2015 году количество вылетов в связи с обнаружением российских истребителей было почти вдвое меньше - 410, отметил собеседник.

С момента аннексии Крыма страны Балтии не раз заявляли о своей уязвимости перед агрессивной политикой России. В связи с этим НАТО усилила патрулирование воздушного пространства своих балтийских союзников.

Напомним, истребители ВВС США прибыли на военные учения в Европу.