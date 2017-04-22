Истребители НАТО в прошлом году совершили рекордное количество вылетов из-за самолетов РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Истребители НАТО в 2016 году около 780 раз по тревоге поднимались в воздух с военных баз в Европе для визуальной идентификации и сопровождения самолетов воздушно-космических сил РФ, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Это рекордное число подобных инцидентов со времен холодной войны, заявил представитель командования авиабазы ВВС США в Германии Рамштайн (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) немецкому СМИ.
Указано, что еще около 90 подобных вылетов было совершено из-за боевых самолетов других государств, пассажирских лайнеров или транспортных крылатых машин, которые не сразу удалось опознать на экранах радаров.
При этом в 2015 году количество вылетов в связи с обнаружением российских истребителей было почти вдвое меньше - 410, отметил собеседник.
С момента аннексии Крыма страны Балтии не раз заявляли о своей уязвимости перед агрессивной политикой России. В связи с этим НАТО усилила патрулирование воздушного пространства своих балтийских союзников.
Напомним, истребители ВВС США прибыли на военные учения в Европу.