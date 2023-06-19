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Вымогали взятки за экспорт зерна - должностным лицам Госпродпотребслужбы сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 383577 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Чиновники центрального аппарата Госпродпотребслужбы и Одесского филиала организовали взяточническую схему на экспорте зерна. Они подделывали выводы экспертиз, чтобы склонить экспортеров к взятке, для получения фитосанитарного сертификата, который удостоверял бы необходимое качество продукции. Шести фигурантам сообщено о подозрении. Четырем из них избраны меры пресечения, пишет УНН, с ссылкой на Офис генерального прокурора.

Вымогали взятки за экспорт зерна - должностным лицам Госпродпотребслужбы сообщено о подозрении

Детали

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начальнику отдела ГУ «Центральная фитосанитарная лаборатория», экс-начальнице управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, заместителю начальника ГУ «Одесская областная фитосанитарная лаборатория» и трем посредникам сообщено о подозрении.

Им инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и получение неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Цитата

"По данным следствия, должностные лица центрального аппарата Госпродпотребслужбы и Одесского филиала организовали схему вымогательства и получения взяток от компаний – экспортеров зерна. При составлении заключения лабораторных исследований зерновых культур должностные лица Госпродпотребслужбы умышленно указывали наличие в продукции карантинных организмов. Таким образом они склоняли представителей компаний-экспортеров к передаче им неправомерной выгоды за выводы экспертизы и дальнейшее беспрепятственное получение фитосанитарного сертификата для экспорта украинского зерна", - отметило ведомство.

Такая «услуга» стоила экспортерам 0,4 доллара за каждую тонну зерна.

Для сокрытия своих противоправных действий должностные лица привлекали представителей фумигационных и экспедиторских компаний, которые выступали посредниками при получении неправомерной выгоды. Средства перечислялись под видом оплаты за несуществующие услуги по контролю за фумигацией на банковские счета компании-нерезидента или получались посредниками наличными.

В рамках следствия прокуроры задокументировали 9 эпизодов передачи должностным лицам через посредников неправомерной выгоды на общую сумму более 45 тысяч долларов.

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины на территории разных областей.

Сейчас четырем подозреваемым избраны меры пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн для каждого, еще двум - круглосуточный домашний арест.

Досудебное расследование осуществляют следователи СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении ГУ «И» ДЗНД СБУ.

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