Выбросила из окна восьмого этажа своего трехлетнего ребенка: женщину приговорили к 11 годам лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве женщину, которая выбросила из окна восьмого этажа своего трехлетнего ребенка, приговорили к лишению свободы на 11 лет, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.
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"... 40-летняя жительница столицы приговорена к 11 годам лишения свободы за совершение законченного покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Согласно приговору суда, в январе 2021 года обвиняемая после ссоры по телефону с гражданским мужем открыла в квартире окно и начала выбрасывать с 8-го этажа вещи. Сразу после этого женщина взяла на руки своего 3-летнего сына и, подойдя к открытому окну, опрокинула тело малолетнего ребенка через подоконник и выпустила его из рук.
В результате указанных действий мальчик упал на землю с высоты 8-го этажа и получил тяжелые травмы.
Благодаря своевременному реагированию правоохранителей, медиков и свидетелей происшествия жизнь ребенка удалось спасти.
В суде обвиняемая свою вину отрицала, отмечая, что мальчик якобы сам выпал из окна. Однако судом был допрошен ряд свидетелей, показания которых опровергали версию обвиняемой.
Проведенной экспертизой женщина признана вменяемой.
Добавим
До вступления приговора суда в законную силу избранную обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменений. Пострадавший мальчик находится под опекой родственников, он в удовлетворительном состоянии.