От света к темноте и наоборот: влияет ли это на наши глаза

Сразу спойлер: главное – соблюдать требования банальной гигиены зрения. Их, кстати, немного.

Итак, чтобы понять влияние включения и выключения света, надо сделать краткий экскурс в анатомию. Благодаря зрительной системе человек получает до 90% информации об окружающей среде. Наш зрительный анализатор состоит из центрального и периферического отделов. Центральным является головной мозг. По сути, мы видим не глазами: изображение только проецируется в глазу и дальше передается в мозг. Поэтому глаз считается уже периферическим отделом. В сетчатке функционирует множество клеток, упрощенно назовем их фоторецепторами. В них от раздражения светом формируется зрительный импульс, который затем передается длинными клетками в головной мозг.

Как реагирует глаз на включение-выключение света

Есть такая функция, как сужение и расширение зрачка. Это адаптивная реакция организма в вечернее время. Когда темно или сумерки, зрачки расширяются. Когда же ясная погода или мы вдруг видим яркий свет, зрачки сужаются. Так действует компенсаторный механизм. Зачем он нужен? Почему зрачок меняет свой размер? Чтобы на сетчатку попало больше света и произошло раздражение фоторецепторов для качественного зрения. Вечером, особенно в темноте, мы видим гораздо хуже: не четкие предметы, а их силуэты. Поэтому зрачки расширяются для компенсации, чтобы больше лучей попало на сетчатку.

На здорового человека при выключении света расширение зрачков не влияет негативным образом. Это нормальная реакция организма. Однако может повышаться внутриглазное давление, поэтому людям с глаукомой надо быть внимательными. Им следует читать, работать за компьютером, смотреть телевизор только при хорошем освещении, чтобы не провоцировать расширение зрачков.

Миф о потере зрения, если читать ночью

Наверное, многим в детстве говорили, что чтение при плохом освещении портит глаза и приводит к ухудшению зрения. Однако на сегодняшний день нет научно обоснованных данных, что этот фактор может вызвать органические изменения в глазу.

К чему же ведет чтение при недостаточном освещении. Прежде всего к дискомфорту. Вам будет просто неудобно работать, поэтому вы не прочитаете что-то мелкое или не рассмотрите важные детали. Это то, что касается чисто освещенности.

Если же вам комфортно читать при свете свечи или фонарика и на допустимом расстоянии держать книгу, почему бы и нет. Следовательно, плохое освещение никак не влияет на глаза.

На самом деле важно расстояние

Так мы дошли до того, что действительно портит зрение. Согласно правилам гигиены безопасное расстояние до книги для здорового человека должно быть 30–40 см, в крайнем случае до 50 см, а до монитора компьютера – 60–80 см.

Что же происходит, когда выключают свет и для работы мы используем луч фонарика, свечи или другого источника. Сами того не замечаем, как начинаем приближать предметы, книгу и т.д. к себе. Часто освещения, чтобы все рассмотреть, недостаточно. Если же электричество наконец включили и свет вспыхнул, на некоторое время закройте веки. Хотя мозг на самом деле сам пошлет сигнал это сделать. Просто создайте условия, чтобы постепенно выйти из резкого раздражителя.

Кому вредит плохое освещение

Есть ряд болезней, при которых нарушается темновая адаптация, или механизм адаптации зрения в сумерках. Пациентам с глаукомой, заболеваниями сетчатки, возрастными макулярными дегенерациями, врожденной абиотрофией сетчатки гораздо сложнее находиться в условиях постоянного выключения света из-за нарушения слоя фоторецепторов в глазу.

Люди, у которых сужено поле зрения, например при пигментном ретините или указанных выше заболеваниях, чувствуют себя очень некомфортно. Они банально не могут закапать капли, ничего не видят – их социально-бытовая жизнь становится очень трудной.

Как понять, что света достаточно

Надо соблюдать безопасное расстояние до книги и наблюдать, если так читать комфортно, видно все буквы, мы не придвигаем книгу ближе, значит, освещения достаточно.

Следует заметить, что у каждого показатель комфорта чтения свой: кому-то хватит света от свечи, а кому-то понадобится лед-лампа на аккумуляторах.

Для близоруких и людей с заболеванием глаз более строгие правила – они должны обязательно соблюдать гигиену зрения: читать при правильном расстоянии, хорошем освещении и избегать резких переходов света-темноты.