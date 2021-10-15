С начала прививочной кампании в Украине привито уже почти 7,8 млн человек

Цитата
“За сутки 14 октября 2021 года в Украине 34 897 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы — 15 194 человека”, — сообщили в Минздраве.
Детали
С начала прививочной кампании привито 7 794 189 человек, из них получили одну дозу — 7 794 187 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 159 120 прививок.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — вакцинированные.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Согласно отчету KSE, за неделю до 6 октября темпы роста вакцинации не продлили рост одновременно состоялся недельный спад на 11%. Эксперты отмечают, что несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, впоследствии эти темпы снизились до 70 тысяч.