От менингококковой инфекции в Херсонской области погиб ребенок

С высокой температурой 18 марта младенца отвезли каретой скорой в Ивановской центральной районной больницы вечером. По словам родителей, дежурный врач заверил, что ребенок здоров. Но потом мальчика госпитализировали в детское отделение. Осмотреть младенца вызвали также педиатра.

Как рассказал корреспонденту УНН отец ребенка, у младенца была высокая температура, менялся цвет кожи и ребенок рвало. Врачи не могли сказать точный диагноз. Когда состояние мальчика значительно ухудшилось, было решено отвести его в Херсон. В Херсонской областной больнице поставили диагноз - менингококковая инфекция. Ребенка положили в реанимацию. Спасти мальчика не удалось.

"22 марта 2017 родители ребенка написали заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности медицинских работников Ивановской районной больницы за то, что они не выполнили должным образом свои обязанности.

По информации от Ивановского отдела полиции, данные сведения были внесены в Едрей по ч.2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей). На данный момент проводятся следственные действия. После этого будут назначены все необходимые экспертизы ", - отметили в полиции.

Качество оказания медицинской помощи ребенку также изучают в Департаменте здравоохранения Херсонской ОГА. Для этого создана специальная комиссия.

Напомним, 29 марта мать, по вине которой умер годовалый мальчик, осудили .