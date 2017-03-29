От менингококковой инфекции в Херсонской области погиб ребенок
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 29 марта. УНН. В Херсонской области 5-ти месячный мальчик умер от менингококковой инфекции. Накануне ребенка положили в реанимацию. Спасти мальчика не удалось. Проводятся проверки, по вине врачей в смерти младенца об этом сообщили УНН в полиции области.
С высокой температурой 18 марта младенца отвезли каретой скорой в Ивановской центральной районной больницы вечером. По словам родителей, дежурный врач заверил, что ребенок здоров. Но потом мальчика госпитализировали в детское отделение. Осмотреть младенца вызвали также педиатра.
Как рассказал корреспонденту УНН отец ребенка, у младенца была высокая температура, менялся цвет кожи и ребенок рвало. Врачи не могли сказать точный диагноз. Когда состояние мальчика значительно ухудшилось, было решено отвести его в Херсон. В Херсонской областной больнице поставили диагноз - менингококковая инфекция. Ребенка положили в реанимацию. Спасти мальчика не удалось.
"22 марта 2017 родители ребенка написали заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности медицинских работников Ивановской районной больницы за то, что они не выполнили должным образом свои обязанности.
По информации от Ивановского отдела полиции, данные сведения были внесены в Едрей по ч.2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей). На данный момент проводятся следственные действия. После этого будут назначены все необходимые экспертизы ", - отметили в полиции.
Качество оказания медицинской помощи ребенку также изучают в Департаменте здравоохранения Херсонской ОГА. Для этого создана специальная комиссия.
Напомним, 29 марта мать, по вине которой умер годовалый мальчик, осудили .