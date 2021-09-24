От коронавируса умерло более 700 тысяч американцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболело уже более 231, 3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 231,386,985 человек, из них выздоровели 208,052,756 человек. Количество умерших возросло до 4,742,610.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (43,532,491), Индия (33,593,492), Бразилия (21,308,178), Великобритания (7,565,867), Россия (7,354,995), Франция (6,977,722), Турция (6,960,297) и Иран (5,493,591).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (702,978), Бразилии (593,018) и Индии (446,399).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2370425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 056 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.