От коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 155 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. По состоянию на утро четверга в мире от COVID-19 выздоровели уже более 155 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 172,424,472 человека, из них выздоровели 155,052,446 лица. Количество умерших возросло до 3,706,561.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (34,154,305), Индия (28,440,988), Бразилия (16,720,081), Франция (5,685,915), Турция (5,263,697), Россия (5,090,249), Великобритания (4,494,699) и Италия (4,223,200).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (611,020), Бразилии (467,706) и Индии (338,013).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 206 836 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 857 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.